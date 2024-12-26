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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تموين الأقصر تضبط طن دقيق بلدى مدعم داخل مخبز سياحى غير مرخص

تموين الاقصر
تموين الاقصر
شمس يونس
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قام الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بعدة حملات تموينية على المخابز السياحية والمخازن غير المرخصة في دائرة المحافظة.

يأتى ذلك في اطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الدور الرقابي على المخابز البلدية و الأنشطة التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية و محظور تداوله بالأسواق، وذلك بمخبز سياحي غير مرخص. 


وتم ضبط طن دقيق بلدي مدعم أثناء نقله على تروسيكل وقبل بيعه في السوق السوداء.
و قد أسفرت متابعة التفتيش على المخابز البلدية عن ضبط عدد ٨ مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و عدد ٣ مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن.


لذا تهيب مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى المخبز البلدى المدعم أو تاجر التموين حيث يؤدى ذلك إلى تهريب الدقيق البلدى المدعم و التربح منه بدون وجه حق.


وفي سياق متصل، تم ضبط عدد 17 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار و ضبط مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية.


وضبط عدد ٢٥ كرتونه مقرمشات وزن الكرتونة ٥ كجم بدون فواتير ومستندات وغير مدون عليها تاريخ الانتاج أو الانتهاء داخل إحدى المخازن الغير مرخصة بناحية شارع أحمد عرابي بندر الأقصر.
و تم التحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها و تحرير محاضر بالواقعة.

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