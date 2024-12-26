العربي للدراسات: يجب عودة سوريا سريعا إلى عمق منظومة الأمن القومي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأوضاع كادت أن تنفجر في المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية عودة سوريا إلى عمق منظومة الأمن القومي العربي سريعا بدلا من تحللها من إيران وتعاونها مع تركيا.

وأضاف غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تركيا بدأت تأخذ دورا في المحيط الإقليمي وربما على حساب الدور الإيراني وبالتالي التنسيق مع مصر في غاية الأهمية بالنسبة لتركيا، خاصة أنها استعادة الكثير مع التناغم بينها وبين العديد من دول العالم العربي.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجانب التركي أدرك خصوصية العلاقة مع القاهرة باعتبارها عنصر استتباب الأمن والاستقرار والاتزان في المنطقة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة العربية.