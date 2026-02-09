قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحويل طريق الصرف بأرض اللواء من بؤرة تجمع للمخلفات إلى شارع ممهد

أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الصورة البصرية والتعامل الفوري مع اي تجمعات للمخلفات والرتش بنطاق الحي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي هذا الإطار نفّذ حي العجوزة أعمال رفع كفاءة وتحويل طريق الصرف بمنطقة أرض اللواء من بؤرة لتجمع المخلفات والرتش إلى طريق ممهد ونظيف ومضاء حيث جرى رفع المخلفات بالكامل وإلغاء نقطة تجمع القمامة وطلاء الأسوار وتمهيد الطريق ودعم الشارع بأعمال الإنارة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق وخدمة المواطنين.

كما تم تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة الزرايب بشارع إسرائيل عياد بقطاع أرض اللواء شملت رفع التراكمات وتسوية الموقع واستغلاله في أعمال الزراعة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل إلى جانب دعم المنطقة بأعمدة وكشافات إضاءة وتركيب كاميرات مراقبة ضمن خطة رفع كفاءة منظومة الإنارة وزيادة عوامل الأمان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للأعمال المنفذة وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تجمعات للمخلفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددًا على أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع الاعمال طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

رفع مخلفات محافظة الجيزة اخبار الجيزة

