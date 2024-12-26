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وزير الخارجية: الطريق البري بين مصر وتشاد يُحدث نقلة في التبادل التجاري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

وزير الخارجية: الطريق البري بين مصر وتشاد يُحدث نقلة في التبادل التجاري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس أن الطريق البري بين مصر وتشاد من المنتظر أن يُحدث نقلة في التبادل التجاري بين البلدين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه مع عزيز محمد صالح وزير البنية التحتية لجمهورية تشاد يوم الخميس ٢٦ ديسمبر خلال زيارته إلى العاصمة نجامينا، وحضر اللقاء ممثلين عن كبرى شركات القطاع العام والخاص المصري. 

وأشار عبد العاطي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشاد من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية. 

وأشار الوزير عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد في العديد من المجالات وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة شبكات النقل والطرق والطاقة.

وأكد على الأولوية التي توليها مصر لإتمام الطريق البري بين مصر وتشاد، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، مرحبا بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة المقاولون العرب خلال الشهر الجاري. 

وأضاف أن العديد من شركات المقاولات المصرية تتطلع لزيادة أعمالها في تنفيذ المشروعات التنموية في تشاد، مثمناً المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركة "المقاولون العرب"، ومن بينها مبني وزارة خارجية التشادي الجديد ومقر فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري بكافة أنحاء البلاد.

ودار نقاش مطول بين ممثلى الشركات المصرية ووزير البنية التحتية التشادي حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لبحث مشروعات محددة وإيجاد فرص للاستثمار، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات التنموية في مصر والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص المصري.

وزير الخارجية التبادل التجاري نجامينا مصر وتشاد الدكتور بدر عبد العاطي الطريق البري

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