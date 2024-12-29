الأنبا باسيليوس يترأس قداس افتتاح عام يوبيل الرجاء بالإيبارشية |صور

ترأس مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، الذي يأتي تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ"، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

قداس يوبيل الرجاء

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "اليوبيل هو دعوة لحياة الرجاء"، مهنئًا جميع الحاضرين بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.