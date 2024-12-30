المباحث تعاين موقع العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بأكتوبر

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لمعاينة شقة عثر بداخلها على جثتين لعروسين بمدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود آثار عنف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثتين في حالة تيبس داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب وزوجته، حديثي الزواج، لا توجد بهما إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.