محدش يخرج من بيته.. أمطار غزيرة تضرب شوارع البحيرة| شاهد

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الإثنين ، تقلبات جوية حادة، حيث هطلت أمطار غزيرة، يصاحبها برق ورعد، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أمطار البحيرة

وتأتي هذه التغيرات المفاجئة في الطقس بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة.

نتيجة للأمطار الغزيرة، تم غلق الترع والمصارف لعدم الحاجة إلى مياه الري، وذلك حفاظًا على سلامة المزارعين وممتلكاتهم. كما أدت هذه الأمطار إلى تشكل تجمعات مائية في بعض المناطق، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ لشفطها.

وعلى إثر ذلك، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين كل الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية. وشملت الإجراءات المتخذة تكثيف عمليات شفط المياه، ومراجعة حالة الترع والمصارف، والتأكد من جاهزية المعدات والكوادر البشرية للتعامل مع أي طارئ.

ودعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة خلال هذه الفترة، مثل تجنب الخروج إلا للضرورة، والقيادة بحذر على الطرق المبتلة، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.