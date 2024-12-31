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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

وفاة بشير الديك.. سبب إعطاء فيلم «الحريف» لـ عادل إمام بدلا من أحمد زكي

بشير الديك
بشير الديك
محمد نحلة
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توفي الكاتب الكبير بشير الديك بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 80 عامًا، قدم من خلالها عشرات الأعمال التى أثرت الفن المصري. 

بشير الديك واحد من أبرز الكتاب، ومن أشهر أعماله فيلم “الحريف”، وحكي السيناريست بشير الديك، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن سبب اختيار الزعيم عادل إمام لفيلم الحريف بدلا من الفنان أحمد زكي.

وقال إن العمل فى البداية كان معروضا على الفنان أحمد زكي لكن حدث خلاف بينه وبين المخرج محمد خان، ومشادة دفعت “خان” لاستبعاده عن العمل، وقاموا بترشيح الفنان عادل إمام الذي أدى الدور باحترافية حسبما قال.

الحريف من إنتاج سنة 1983 الفيلم من تأليف وإخراج محمد خان، وسيناريو بشير الديك، وإنتاج محمد البهي، ومن بطولة فردوس عبد الحميد، عبد الله فرغلي، زيزي مصطفى، نجاح الموجي، فاروق يوسف، صبري عبد المنعم، حمدي الوزير.

وتدور قصة العمل حول فارس (عادل إمام) يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ورغم حبهما الشديد لبعضهما البعض ينفصل عن زوجته بسبب هوايته المفضلة وهي ممارسة كرة القدم (الشراب) في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، حيث يُفصل من عمله لإهماله الشديد، يحاول فارس العودة لزوجته لكنها ترفض ذلك. 

فيعرض عليه صديقٌ قديمٌ يمتلك معرضًا للسيارات العمل معه فيوافق فارس ويعود لزوجته دلال ويواصلان حياتهما معًا لتربية ابنهما، يستمر فارس أيضًا في لعب الكرة (الشراب) ولكن تلك المرة بدون مراهنات.

عادل إمام أحمد زكي بشير الديك

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