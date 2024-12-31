أين القادرون ماديا.. رسالة مؤثرة من ممدوح عباس لأعضاء الزمالك

عبر ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق عن حزنه علي حال نادى الزمالك المالى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إكس

وكتب ممدوح عباس : أين القادرون ماديا من أعضاء نادي الزمالك ممن يطلق عليهم رموز وخلافه؟! ذكروني بالمثل المصري العظيم "زي الوز حنيّة من غير…." ولك الله يا نادي الزمالك.





و قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة