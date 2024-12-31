محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥.

وجاء نص البرقية كالآتي : «يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأطيب التمنيات وأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة ».

وفقكم الله ورعاكم وأيدكم وسدد على طريق الخير خطاكم وحقق على أيديكم الكريمة ما تصبو إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وازدهار.

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسادة الوزراء ، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز .

ويتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء .