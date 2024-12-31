إعلام عبري: إسرائيل تقرر إنشاء موقع عسكري أمام كل مستوطنة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إنشاء قاعدة أو موقع عسكري أمام كل مستوطنة إسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود.

ووفقا للهيئة، يأتي هذا القرار في إطار جهود الجيش لتعزيز البنية التحتية الدفاعية، وذلك بعد دروس استخلصها من هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي كشف عن نقاط ضعف في التحصينات العسكرية.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية، بما يشمل نشر القوات وتحسين مواقع الدفاع في محيط المستوطنات.

ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية شاملة لزيادة الاستعدادات العسكرية وتحسين القدرة على ردع أي تهديدات محتملة في المستقبل.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان، وذلك بالتنسيق مع آلية المراقبة الأمريكية.

يأتي هذا الانسحاب في إطار تنفيذ تفاهمات مع الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الجنوبية للبنان، وتفادي أي تصعيد قد يؤثر على الوضع الأمني في الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.