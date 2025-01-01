قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض
رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه فى عطلة رأس السنة لصرف معاشات يناير
«الأمم المتحدة»: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة خلال 2024
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ
تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن
مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025
دعاء العام الجديد.. تعرف على أبرز الكلمات المأثورة والمستحبة
دولة إفريقية جديدة تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة
بطائرة مسيرة.. إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير بحماس مسئول عن هجوم في 7 أكتوبر
إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في منعها من زيارة أهلها.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

دعاء العام الجديد.. تعرف على أبرز الكلمات المأثورة والمستحبة

دعاء العام الجديد
دعاء العام الجديد
محمد شحتة
×

يعتبر دعاء العام الجديد من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن العلماء؛ ومن ذلك: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه فاغفرْ لي، وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

دعاء العام الجديد 

اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون لك من عظم ما رزقتنا به.
اللهم جمع شملنا واصلح أحوالنا واحقن دمائنا وردنا إليك ردا جميلا
اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين

دعاء بداية العام الميلادي

يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فايقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سهلا.
رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر علي تفريج كربي وتيسير أموري.

دعاء السنة الميلادية الجديدة 

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة.

اللهم اجعل نهاية هذا العام خير واكتب لنا ايام اجمل في العام القادم ، واجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.

يارب في نهاية السنة دي يسر حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق واجعل العام القادم عام خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.

دعاء العام الجديد دعاء السنة الجديدة الأدعية المأثورة أدعية العام الميلادي الجديد أدعية بداية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

ترشيحاتنا

شريحة eSIM وتطبيق تليفوني الجديد.. التسجيل بطريقة بسيطة الآن

شريحة eSIM وتطبيق تليفوني .. سجل الآن بأسهل طريقة

المعاشات

بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم

الدكتور خالد عبدالغفار

وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

بالصور

خبيرة نفسية تقدم نصيحة حاسمة لميجان ماركل مع بداية 2025

ميجان ماركل
ميجان ماركل
ميجان ماركل

تعرف على فوائد وأضرار تناول أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟

ببنطلون مجسم.. درة تحتفل برأس السنة 2025 على طريقتها |شاهد

درة
درة
درة

احترس من تناول هذا الجزء في الدجاج .. يعرضك لمخاطر صحية خطيرة

إحترس تناول هذا الجزء فى الدجاج يعرضك لمخاطر صحية خطيرة
إحترس تناول هذا الجزء فى الدجاج يعرضك لمخاطر صحية خطيرة
إحترس تناول هذا الجزء فى الدجاج يعرضك لمخاطر صحية خطيرة

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد