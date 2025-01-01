بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم

ترفع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلامن 12600 جنيه وذلك اعتبارا من اليوم 1/1 /2025.

وأعلن جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

رفع الحد الأدنى للمعاش

وأوضح جمال عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه.

وأكد أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم .