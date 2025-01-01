إصابة العشرات بحادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة 2025 في قطر |شاهد

شهدت العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء حادثة تدافع عند مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق، ما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص.

وقالت صحيفة نوفوتسي الروسية، إنه بعد إطلاق الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، في الدوحة جرى حادث تدافع على مدخل مترو الأنفاق.

ويحتفل عدد كبير من عواصم العالم بقدوم العام الميلادي الجديد 2025.

وتوافد المواطنون في مدن العالم إلى الساحات الكبرى في المدن الرئيسية احتفالاً بالعام الجديد 2025 وأطلقوا الألعاب النارية إلى جانب ترديد الأغاني والأهازيج التي تعبر عن سعادتهم بالعام الجديد.