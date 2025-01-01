كثير من المواطنين يهتمون بالبحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات الـ%27.

شهر يناير الجاري يشهد بدء استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها بداية العام الماضي البنوك المصرية الحكومية «البنك الأهلي” و«بنك مصر”.

وتتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تقديم أفضل الشهادات الادخارية للعملاء، ويتنوع العائد على تلك الشهادات ما بين السنوي ونصف السنوي وربع السنوي والشهري واليومي.

طريقة الحصول على أعلى عائد من شهادات الادخار في البنوك - صورة أرشيفية

الشهادات الادخارية بالبنوك

شهادة SAIB ONE في بنك SAIB

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 26.25%، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه، وبدورية صرف يومية، بينما تصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 3 سنوات.

العائد اليومي على شهادة SAIB ONE في بنك SAIB

ويمكن للعميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه الحصول على عائد يومي يبلغ نحو 364 جنيهًا.

الشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 27%، في حين تصل مدة ربط هذه الشهادة إلى نحو 3 سنوات، وبدورية صرف يومية، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 جنيه.

العائد اليومي للشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي

ويمكن للعميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه الحصول على فائدة يومية تبلغ نحو 375 جنيها.

شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية

وتبلغ نسبة الفائدة على هذه الشهادة نحو 26.5%، بدورية صرف يومية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 10 آلاف جنيه.

العائد اليومي على شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية

ويمكن للعميل الذي يربط الشهادة بنحو 500 ألف جنيه الحصول على عائد يومي يبلغ نحو 368 جنيها.