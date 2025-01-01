قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازات طلاب المدارس خلال شهر يناير .. تفاصيل رسمية
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض
رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه فى عطلة رأس السنة لصرف معاشات يناير
«الأمم المتحدة»: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة خلال 2024
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ
تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن
مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025
دعاء العام الجديد.. تعرف على أبرز الكلمات المأثورة والمستحبة
دولة إفريقية جديدة تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة
بطائرة مسيرة.. إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير بحماس مسئول عن هجوم في 7 أكتوبر
إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

طريقة الحصول على أعلى عائد من شهادات الادخار في البنوك

طريقة الحصول على أعلى عائد من شهادات الادخار في البنوك - صورة أرشيفية
طريقة الحصول على أعلى عائد من شهادات الادخار في البنوك - صورة أرشيفية
خدمات صدى البلد
×

كثير من المواطنين يهتمون بالبحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات الـ%27. 

شهر يناير الجاري يشهد بدء استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها بداية العام الماضي البنوك المصرية الحكومية «البنك الأهلي” و«بنك مصر”. 

وتتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تقديم أفضل الشهادات الادخارية للعملاء، ويتنوع العائد على تلك الشهادات ما بين السنوي ونصف السنوي وربع السنوي والشهري واليومي.

طريقة الحصول على أعلى عائد من شهادات الادخار في البنوك - صورة أرشيفية

الشهادات الادخارية بالبنوك

شهادة SAIB ONE في بنك SAIB

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 26.25%، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه، وبدورية صرف يومية، بينما تصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 3 سنوات.

العائد اليومي على شهادة SAIB ONE في بنك SAIB

ويمكن للعميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه الحصول على عائد يومي يبلغ نحو 364 جنيهًا.

الشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 27%، في حين تصل مدة ربط هذه الشهادة إلى نحو 3 سنوات، وبدورية صرف يومية، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 جنيه.

العائد اليومي للشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي

ويمكن للعميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه الحصول على فائدة يومية تبلغ نحو 375 جنيها.

شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية

وتبلغ نسبة الفائدة على هذه الشهادة نحو 26.5%، بدورية صرف يومية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 10 آلاف جنيه.

العائد اليومي على شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية

ويمكن للعميل الذي يربط الشهادة بنحو 500 ألف جنيه الحصول على عائد يومي يبلغ نحو 368 جنيها.

شهادات الادخار أعلى شهادات الادخار أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية الشهادات الادخارية بالبنوك شهادة SAIB ONE العائد اليومي على شهادة SAIB ONE الشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي العائد اليومي للشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية العائد اليومي على شهادة يوم ورا يوم في بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

دعاء أول يوم في رجب

دعاء أول يوم في رجب .. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

حدث القرن | هذا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

الهواتف

تطبيق إلكتروني جديد لفرض رسوم على الموبايلات| حل لمنع التهريب أم عبء على المواطن؟

المتحف المصري الكبير

خبير سياحي: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدث القرن

بالصور

إعلامية تهاجم أسعار تذاكر حفل روبي : 120 ألف جنيه.. ليه؟

روبي
روبي
روبي

خبيرة نفسية تقدم نصيحة حاسمة لميجان ماركل مع بداية 2025

ميجان ماركل
ميجان ماركل
ميجان ماركل

تعرف على فوائد وأضرار تناول أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟

ببنطلون مجسم.. درة تحتفل برأس السنة 2025 على طريقتها |شاهد

درة
درة
درة

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد