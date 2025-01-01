أول اصدارات 2025.. هواوي تطلق موبايل متوسط بكاميرا ممتازة وبطارية ضخمة

تعتزم شركة هواوي Huawei، إطلاق هاتف جديد متوسطة الفئة ضمن تشكيلة Enjoy 70، ومن المقرر أن يغزو الأسواق رسميا في 3 يناير 2025.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ظهر هاتف هواوي Enjoy 70X، في كل من الملصقات الترويجية والقوائم على موقع China Telecom، مما يكشف عن المواصفات الرئيسية والأسعار التي سيتوفر بها الهاتف، ويقال أن هذا الطراز سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Enjoy 70X

يتميز هاتف هواوي الجديد Huawei Enjoy 70X بشاشة منحنية مع كاميرا إمامية ذات ثقب مركزي، على عكس التقارير السابقة التي أشار إلى أن الهاتف يحتوي على كاميرا سيلفي مزدوجة على شكل حبوب منع الحمل.

ويتضمن الجزء الخلفي من هاتف Huawei Enjoy 70X، وحدة كاميرا دائرية الشكل تحتوي على مستشعرين وفلاش LED مزدوج اللون، وسيعمل الهاتف بنظام هواوي الجديد HarmonyOS 4.3، ويتضمن ميزات مثل شاشة حماية العين، وعمر البطارية الطويل، ومقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Enjoy 70X

وتأتي كاميرا الإضاءة الداكنة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر RYYB، فهي إحدي المزايا البارزة بالهاتف، وهي مصممة لتحسين التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج هواوي Kirin 8000A 5G، على الرغم من أن الملصق الترويجي يشير إلى أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

ويحتوي هاتف هواوي Enjoy 70X على شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل ودعم 16.7 مليون لون.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف هواوي Enjoy 70X، بسعر يبلغ 246 دولار (أي ما يعادل 12.500 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، وسيتوفر في 4 خيارات من الألوان هي: الأخضر والأزرق والأبيض والأسود.

وفي أخبار ذات صلة، ظهرت تفاصيل حول نظام الكاميرا لجهاز التصوير الفوتوغرافي الرائد القادم من هواوي Pura 80 Ultra، ووفقا للتقارير، سيحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1 بوصة وفتحة متغيرة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تكبير بيريسكوب “كبيرة جدا” بمستشعر مقاس 1 / 1.3 بوصة.