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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن FreeBuds Pro 4.. تصميم فاخر وتجربة صوتية مميزة

هواوي
هواوي
احمد الشريف
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أضافت هواوي مؤخرًا جهازًا جديدًا إلى سلسلة FreeBuds الشهيرة، وهو FreeBuds Pro 4، الذي يأتي بتصميم محسن ومجموعة من الميزات المتطورة.

بحسب “ phonearen”، يوفر الإصدار الجديد تجربة استماع أكثر دقة بفضل دعمه لأحدث إصدار من ترميز الصوت عالي الجودة L2HC 4.0، بالإضافة إلى ميزات مبتكرة مثل التحكم بالرأس، الذي يتيح الرد على المكالمات أو رفضها من خلال هز الرأس.

سعر تنافسي وتصميم أنيق

على الرغم من ميزاته المتقدمة، يأتي FreeBuds Pro 4 بسعر منافس يبلغ 199 يورو (حوالي 208 دولارات)، مقارنةً بـ AirPods Pro 2 من أبل، التي تُباع بسعر 280 يورو في أوروبا و250 دولارًا في الولايات المتحدة.

يتوفر الجهاز في أوروبا وآسيا، بينما يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة العثور عليه بسهولة عبر أمازون، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة.

تصميم FreeBuds Pro 4

تتميز سماعات FreeBuds Pro 4 بتصميم فاخر وأنيق يعكس فخامة المنتج.

 يأتي الإصدار الأسود والذهبي بمظهر مميز للغاية، بينما يفتح ويغلق غطاء العلبة بسهولة ويضفي إحساسًا بالجودة العالية. 

ومع ذلك، فإن زر تشغيل وضع الاقتران على جانب العلبة قد يكون صلبًا بعض الشيء، لكنه نادر الاستخدام.

رغم التصميم الراقي، فإن وضع شعار هواوي على ساقي السماعتين قد يبدو مبالغًا فيه بالنسبة لبعض المستخدمين الذين يفضلون منتجات خالية من العلامات التجارية الواضحة.

توفر السماعات خيارات متنوعة من أطراف الأذن بمقاسات وخامات مختلفة.

 وبينما قد يجد البعض أن أطراف الذاكرة الإسفنجية سميكة، فإن أطراف السيليكون التقليدية تقدم خيارًا مريحًا وعمليًا. 

يمكن أيضًا استخدام السماعات دون أطراف الأذن، لكن ذلك قد يؤثر على فعالية خاصية إلغاء الضوضاء وجودة الصوت الجهير، وهو أمر يمكن تعويضه عبر الإعدادات المخصصة في تطبيق Huawei AI Life.

تجربة الاستماع وإلغاء الضوضاء

تتميز السماعات بوضع ذكي لتفعيل إلغاء الضوضاء عند استخدام السماعتين معًا، بينما يتم تفعيل وضع التوعية تلقائيًا عند استخدام سماعة واحدة فقط.
بالمقارنة مع AirPods Pro 2، قد تكون خاصية إلغاء الضوضاء أقل كفاءة، لكنها تظل قادرة على تقليل الضوضاء المحيطة بشكل ملحوظ، وإن لم تكن كافية لعزل كامل عن البيئة.

جودة الصوت وأداء البطارية

توفر FreeBuds Pro 4 صوتًا مميزًا مع خيارات تخصيص متعددة للإعدادات الصوتية. تدعم السماعات أيضًا ترميز الصوت عالي الدقة L2HC 4.0 وصوتًا مكانيًا بتقنيات مشابهة لتقنية Spatial Audio من أبل.

أما البطارية، فتدوم حتى 7 ساعات عند إيقاف إلغاء الضوضاء، و5 ساعات عند تفعيله. مع علبة الشحن، يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 33 ساعة دون إلغاء الضوضاء، و23 ساعة مع تفعيله.

هل تستحق الشراء؟

بالنسبة لمحبي الألعاب، قد لا تكون هذه السماعات الخيار الأفضل بسبب التأخير الملحوظ في الصوت أثناء اللعب.

 لكن بالنسبة لمحبي الموسيقى، تقدم FreeBuds Pro 4 تجربة استماع رائعة وتصميمًا راقيًا.

بسعر 199 يورو، تعد السماعات خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن سماعات لاسلكية تجمع بين التصميم الفاخر والجودة الصوتية العالية.

هواوي FreeBuds Pro 4 سلسلة FreeBuds

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