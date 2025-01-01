التنسيق الحضاري: جهود مكثفة لاستعادة رونق القاهرة الخديوية

أكد عضو اللجنة العليا بجهاز التنسيق الحضاري الدكتور أسامة النحاس، على مواصلة العمل بشكل مكثف في مشروع "تطوير القاهرة الخديوية" لإعادة القاهرة التاريخية لسابق عصرها كواحدة من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم.

وقال النحاس، في مداخلة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم (الأربعاء): "إنه تم إزالة جميع التعديات من على الوجهات والمباني التاريخية سواء من المحلات أو الإعلانات وجميع الإشغالات التي تشوه الصورة البصرية للقاهرة الخديوية"، مؤكدا الحرص على تعزيز رونق العاصمة التاريخي والحضاري الناجم من تفاعل العمارة المصرية الفرعونية بالغربية.

وأشار عضو اللجنة العليا بجهاز التنسيق الحضاري إلى تخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط للاستمتاع بالوجهات الثقافية والحضارية والتراثية بعد إزالة جميع التعديات عليها وتحسين الصورة البصرية لها وتنسيق الفراغ العام حولها مع المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري في جميع شوارع منطقة وسط البلد.

يأتي هذا التصريح بعد ساعات من تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لمنطقة وسط المدينة حيث شملت جولته شارع الشريفين، ومنطقة البورصة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعدد من قيادات المحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار دراسة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.