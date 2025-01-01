زوجة ماجد المصري تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت رانيا أبو النصر ،مرتديه جاكيت كلاسيك قصير باللون الأسود، وجاء الجاكيت بتصميم مميز من الشيفون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر ،في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا أبو النصر ،أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وإليكم صور رانيا أبو النصر