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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الجيزة: استمرار العمل بمكاتب صحة الطالبية ونكلا والصف على مدار 24 ساعة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة .


تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة مساء أمس لمتابعة ملف المنظومة الصحية للاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .


حيث اعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية باستمرار العمل بمكاتب صحة " الطالبية ونكلا والصف " علي مدار ٢٤ ساعة بما يساهم في استدامة النظام الصحي وتلقي المواطنين الرعاية الطبية اللازمة علي مدار اليوم . 


وأضاف المحافظ  علي استمرار ساعات العمل بمكاتب صحة " الحوامدية والبدرشين وجنوب و العياط وأكتوبر والزيدية " حتي الساعة العاشرة مساء  للتسهيل علي المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .


ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة امكانية مد ساعات العمل بباقي الوحدات الصحية تدريجيا للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات العلاج  والرعاية لجميع المواطنين .

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