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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

صالون النيل يستضيف وزير الشئون النيابية في حوار حول دور الشباب في صنع القرار

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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تستضيف جامعة النيل برئاسة الدكتور وائل عقل، غدا الخميس 2 يناير الجاري، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة الجامعة، ضمن فاعليات "صالون النيل" المنبثق عن الجامعة، وفي إطار سلسلة الندوات التي تتناول عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري.

يأتي اللقاء تحت عنوان "تمكين الشباب.. حلمًا أصبح واقعًا" ويدور الحديث فيه حول جهود الدولة في تمكين الشباب المصري، وتهيئة المناخ الداعم لهم، وفتح المجال أمامهم للتمكين الحقيقي بعد تولى عدد كبير من الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مناصب قيادية داخل دوائر صنع القرار، ويتطرق اللقاء إلى جهود الدولة في دعم المشروعات الشبابية والشركات الناشئة وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال.

من جانبه أعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن سعادته بأن يكون ضيف صالون النيل في بداية العام الجديد 2025 المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كونه يحمل تجربة إيجابية في تمكين الشباب، نظرا لما يمتلكه من خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 22 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة، ودوره المؤثر في الحوار الوطني وقت توليه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، وأيضاً عضويته في مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، ودوره الحيوي وقت توليه رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة والمتحدث الرسمي باسمها.

وأكد الدكتور وائل عقل، على الدور المهم الذي يقوم به "صالون النيل" في تناول كافة الملفات التي تهم مؤسسات الدولة المصرية واستضافة الرموز الوطنية التي لها تأثير لدى كافة الفئات المجتمعية لمناقشة مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، مشيرا أن جامعة النيل واحدة من جامعات الجيل الرابع، لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، هذا بجانب تقديمها لتعليم متميز وبحث علمي متقدم، كما تراعي الجامعة في فلسفتها وخطط عملها تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية.
 

جامعة النيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشئون النيابية تمكين الشباب المستشار محمود فوزي

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