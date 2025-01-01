فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج قطعة حجرية من داخل وجه مريض

نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفيات جامعة أسيوط في إزالة قطعة حجرية من داخل وجه مريض عقب إصابته أثناء عمله بإحدى المناطق الحجرية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كانت مستشفى الإصابات والطوارئ برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد مرسي، قد استقبلت مريض يبلغ من العمر ٥٠ عاما، وذلك عقب تعرضه لإصابة بالغة أثناء آداء عمله بإحدى المناطق الحجرية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، نتج عنها تطاير قطعة حجرية كبيرة ارتطمت بوجهه، وتسببت في تهتك بأنسجة الشفاه العلوية، واستقرت داخل أنسجة الخد الأيمن، مسببة جروح بالغة بالخد الأيمن وبقناة الغدة النكافية اليمنى وسقف الحلق و البلعوم، كما تسببت فى كسور متعددة بعظام الوجنة اليمنى و الفك السفلى.

وعلى الفور تشكل الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور محمد حسن عثمان رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، وتضمن كل من الطبيب محمد رمضان المدرس المساعد بالقسم، والطبيب أحمد محمد المعيد بالقسم، والطبيب مصطفى فزاري الطبيب المقيم بالقسم، فيما تشكل فريق التخدير من الطبيب أحمد حمدي، والطبيب زكريا أحمد الأطباء المقيمين بالقسم، وقاموا باستخراج الحجر الصخري من داخل وجه المريض وإصلاح أنسجة الخد والفم والبلعوم، لتستقر حالة المريض بعد ذلك.

وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.