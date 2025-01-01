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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

تعيين محمد عادل شتا مساعداً لـ وزير التموين للخدمات الرقمية

وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
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 أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتور  محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية .

وذلك فى إطار تطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الأداء المؤسسى.

محمد عادل شتا

وحصل الدكتور  محمد عادل شتا على بكالوريوس هندسة الكهرباءت، وتخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى هندسة الحاسبات فى مجالات الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عادل شتا يتمتع بخبرة سابقة وطويلة منذ عام 1995 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، وتدرج فى العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى .

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

التموين الخدمات الرقمية الأداء المؤسسى

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