قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر
مدير الصحة العالمية يتحدث عن حالته بعد نجاته من القصف الإسرائيلي
الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول
رئيس الوزراء : الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج 56 مليار جنيه
طريقة سهلة لمعرفة رسوم موبايلك من تطبيق تليفوني Telephony.. رابط التحميل
مدبولي: 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة
رئيس الوزراء: الاتحاد الاوروبي أرسل مليار يورو من الدعم المخصص لمصر
أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس
مدبولي: الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها
نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية
رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الجديد
مدبولي: 2024 كان صعبًا للغاية وسددنا التزامات بـ 39 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
×

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء تزعم صدور قرار ينص على مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس بحيث تكون اكثر من أسبوعين.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس بحيث تكون اكثر من أسبوعين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والتي حددت تفاصيل اجازة نصف العام 2025 

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قرارات، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

كما أوضحت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وشددت أيضا قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمجرد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، والمقرر لها أن تنتهي رسميا يوم 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 16 يناير 2025.

جدير بالذكر أن موعد إجازة نصف العام 2025 سيطبق في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات

موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات

كان المجلس الأعلى للجامعات قد حسم خلال اجتماعه الدوري، المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات المصرية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ، في بيان رسمي عاجل ، أنه قد تقرر رسميا أن يكون موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات من يوم 25 يناير 2025.

اجازة نصف العام اجازة نصف العام نصف العام 2025 اجازة نصف العام 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقييمات الترم الثاني 2025

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

مصطفى شعبان و زوجته

مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025

ترشيحاتنا

مقارنة بين هاتفي شاومي 15 وRedmi K80

مقارنة بين هاتفي شاومي 15 وRedmi K80.. من سيخطف الأنظار؟

ريلمى الافضل فى التصوير

كاميرا هاتفي سلسلة realme 12 Pro وسلسلة realme 13 Pro الأفضل في الفئة المتوسطة العليا وثورة في عالم التصوير

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

كاميرا جديدة كليا.. تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 Ultra

بالصور

أسود أنيق.. أنغام تثير ضجة بظهورها اللافت

انغام
انغام
انغام

عيب قاتل في سيارات لامبورجيني.. استدعاء طراز ريفويلتو لسبب خطير

سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني

فستان مجسم.. نجوى كرم تستعرض جمالها | شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم

بالأحمر الجريء.. منة فضالي تحتفل برأس السنة رفقة والدتها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

تامر حسنى

إزاي يا جدع.. تامر حسني يتعرض إلى موقف غريب بسبب معجب

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد