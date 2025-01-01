أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء تزعم صدور قرار ينص على مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس بحيث تكون اكثر من أسبوعين.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس بحيث تكون اكثر من أسبوعين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والتي حددت تفاصيل اجازة نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قرارات، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

كما أوضحت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي تبدأ بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وشددت أيضا قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمجرد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، والمقرر لها أن تنتهي رسميا يوم 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمجرد انتهاء امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 16 يناير 2025.

جدير بالذكر أن موعد إجازة نصف العام 2025 سيطبق في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات

موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات

كان المجلس الأعلى للجامعات قد حسم خلال اجتماعه الدوري، المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات المصرية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ، في بيان رسمي عاجل ، أنه قد تقرر رسميا أن يكون موعد إجازة نصف العام 2025 في مصر لطلاب الجامعات من يوم 25 يناير 2025.