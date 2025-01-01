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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

عنكبوت وهيكل عظمي.. أغرب الروبوتات في العالم

أغرب الروبوتات في العالم
أغرب الروبوتات في العالم
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في السابق، كانت الروبوتات حكرا على المهام الروتينية في التصنيع والخدمات اللوجستية، ولكنها الآن تتسرب ببطء إلى مجالات الحياة المختلفة والعلوم، من الروبوتات المفيدة إلى تلك التي تثير القلق، سنستعرض فيما يلي أغرب الروبوتات في العالم حاليا.

أغرب الروبوتات في العالم

الروبوتات القابلة للحقن:


هذه الروبوتات تبدو كأنها اختراع من أفلام الخيال العلمي، لكن الروبوتات النانوية القابلة للحقن أصبحت حقيقة بالفعل، حيث طور باحثون من جامعة إدنبرة روبوتات صغيرة مغناطيسية يبلغ حجمها حوالي 12% من حجم خلية الدم الحمراء، تذوب عند درجة حرارة معينة، مما يمكنها من توصيل الأدوية بدقة إلى الأماكن المستهدفة في الجسم عبر الأوعية الدموية.

 الروبوتات النانوية القابلة للحقن

روبوت Atlas من بوسطن ديناميكس

تستمر منصة الروبوت أطلس في التطور، حيث تعلمت كيفية "الاستيقاظ" بشكل مزعج من وضعية النوم، هذه الحركة الغريبة تعكس مرونته، مما قد يجعله أكثر فائدة في مجموعة متنوعة من التطبيقات، يقوم الروبوت بثني ساقيه للخلف بعد الوركين ثم يستخدم مفاصل الورك القابلة للتدوير لتطبيق القوة ورفع نفسه عن الأرض.
 

روبوت أميكا:

يأتي الجيل الثاني من الروبوت أميكا Ameca بقدرات جديدة لتعبير الوجه بشكل واقعي استجابة للاستفسارات، بفضل الذكاء الاصطناعي، يستطيع أميكا تقديم إجابات مع تعبيرات وجه وحركات يدوية تبدو غريبة ومريبة في بعض الأحيان، مما يفتح أبواب الاحتمالات كمساعدين في مجالات عدة. 

روبوت الجذع بواسطة Clone Robotics


يبدو أن الروبوت الذي تعمل أنظمته بواسطة المضخات والصمامات الكهربائية ليست غريبة ، ولكن تورسو يثير القلق بفضل تصميمه، حيث يستخدم هذا الروبوت نظامه لتحريك مجموعة من العظام والعضلات الاصطناعية، مما يحاكي الجذع البشري من الحوض إلى أعلى، وهو مغطى بجلد أبيض شفاف، رغم مظهره الإنسان، يظل في حركاته متجهما نسبيا، ولكنه يتعلم التحرك بشكل أكثر طبيعية، تأمل شركة Clone Robotics أن تستخدم هذه التكنولوجيا في الروبوتات البشرية في خطوط التجميع، أو الأعمال المنزلية، وحتى في تقديم الرعاية الصحية عن بُعد.

روبوت mCLARI

لطالما كانت العناكب مصدر إلهام للروبوتات في الخيال العلمي، لكن mCLARI موجودة بالفعل، يبلغ طول هذا "الروبوت العنكبوتي" 2 سم فقط، ويستخدم 4 قوائم يمكنها الحركة في اتجاهين مختلفين، مما يمكنه من تغيير شكله لتجاوز المساحات الضيقة، على الرغم من عدم احتوائه على معالجة متقدمة للذكاء الاصطناعي، فإن تصميمه القابل للتكيف يجعل منه رائدا في مجال الروبوتات القادرة على البحث عن الناجين في مناطق الكوارث.

روبوت ديسديمونا


تم تطوير Desdemona بواسطة شركة Hanson Robotics، وهي نفس الشركة التي أطلقت الروبوت صوفيا، يستخدم Desdemona نموذجا لغويا متقدما ولديه جلد صناعي يمكنه محاكاة تعبيرات الوجه، لكن ما يميز Desdemona هو أنه ليس مجرد عرض تقني، بل يتمتع بشخصية ثقافية فريدة، إذ تتكون قاعدة بياناته من سمات وذكريات تؤثر على تفاعلاته المستقبلية، مما يجعله نموذجًا لكيفية تطور الروبوتات إلى شخصيات اجتماعية وثقافية.

روبوت MenteeBot

على الرغم من مظهره التقليدي، إلا أن MenteeBot يمتلك قدرات متقدمة، مصمم للتعلم أثناء العمل، يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي للاستجابة للمواقف المختلفة، يتميز بنظام “Sim2Real” الذي يختصر الوقت اللازم للانتقال من محاكاة إلى حالة حقيقية، مما يمهد الطريق لروبوتات قادرة على المساعدة في إنجاز مهام متنوعة بحلول عام 2025.

روبوت كاسيو موفلين


بينما الحيوانات الأليفة الآلية ليست جديدة، يعتبر Casio Moflin واحدا من أوائلها القادرين على تطوير علاقة مع مستخدميهم، يشبه موف لين كتلة من الفراء، ويتيح له تصميمه التفاعل مع الصوت ومعاملة مالكه، بدلا من أن يكون نشطا، يهدف Moflin إلى تقديم الرفقة والانخراط باستمرار مع البشر، حيث يتفاعل بالتعبيرات بحسب اهتمام مالكه، مما يسهم في تشكيل شخصيته.

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