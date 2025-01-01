دعاء العام الجديد.. بداية مليئة بالخير والبركة لعام 2025

مع دخول عام 2025 بدأ الكثير من المسلمين بالبحث عن دعاء العام الجديد، وبدأت القلوب بنبضات الأمل والتفاؤل، مصحوبة بالدعاء إلى الله عز وجل لتحقيق الأمنيات وتجنب المكاره. الدعاء هو الوسيلة الأقرب لله لبداية عام جديد بنوايا طيبة، وصفاء روحي.

دعاء العام الجديد

أفضل الأدعية لاستقبال السنة الجديدة 2025

1. اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالسعادة والتوفيق:

"اللهم اجعل السنة الجديدة خيرًا مما مضى، وأكتب لنا فيها السعادة والتوفيق، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين".



2. دعاء الحفظ من الشرور والمكاره

"اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبابنا من كل سوء، ومن كل عين حاسدة أو نفس حاقدة، ونسألك يا كريم أن تحفظنا بعينك التي لا تنام، وتجعل هذا العام بداية خير وبركة وسلام".



3. دعاء الفرج والرزق

"اللهم افتح لنا أبواب رحمتك في هذا العام، وأغدق علينا رزقك من حيث لا نحتسب، ونجنا من الضيق والهم، وأبدلنا فرحًا وسرورًا يا رب العالمين".



4. دعاء الشفاء لكل مريض

"اللهم اجعل هذا العام عام شفاء لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم، ورزقًا لكل محتاج، وراحة لكل نفس متعبة. اللهم لا تترك لنا فيه حاجة إلا قضيتها، ولا دعاء إلا استجبته".



5. دعاء التوبة والاستغفار

"اللهم مع بداية هذا العام الجديد، اغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، واهدني إلى طريقك المستقيم، واجعلني من عبادك التائبين المستغفرين الراجين رحمتك وعفوك".



6. دعاء السكينة والسلام النفسي

"اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالسلام والطمأنينة، واملأ قلوبنا بالرضا والسعادة، وارزقنا الصحة والعافية، وأبعد عنا الحزن والهم والغم يا أرحم الراحمين".



7. دعاء تحقيق الأمنيات

"يا رب مع بداية العام الجديد، اكتب لنا الخير فيه، وحقق لنا كل أمنياتنا التي ترضيك، وابعد عنا ما يضرنا، واجعل أيامنا مليئة بالفرح والبشائر".



8. دعاء الستر والهداية

"اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، واهدنا إلى طريقك المستقيم، ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح أحوالنا كلها".

أهمية الدعاء في بداية العام

الدعاء مع بداية العام الجديد يمنح النفس راحة وسكينة، ويجعل الإنسان أكثر تفاؤلًا وإيمانًا بأن الله هو المدبر لكل الأمور.

فهو فرصة لتجديد العهد مع الله، والعمل لتحقيق الأهداف بروح مفعمة بالثقة واليقين.

دعاء شامل للعام الجديد

"اللهم اجعل هذا العام شفاءً لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم، ورزقًا لكل محتاج، وراحة لكل نفس متعبة. اللهم اجعلنا فيه من الصالحين المصلحين، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأعنا على طاعتك واجعلنا من أهل جنتك".

ابدأ عامك بالدعاء والعمل، وكن على يقين أن الله قريب مجيب الدعاء، واملأ أيامك بالإيجابية والإنجاز.