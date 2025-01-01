الصبروط يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الشباب والرياضة بالجيزة

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، صباح اليوم الأربعاء الأول من يناير 2025، عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في إدارتي كرداسة ، وأوسيم.

ويرافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة الإنشاءات، وإسلام ياسين، مدير إدارة شباب أوسيم، وفتحي عبد المنعم، مدير إدارة شباب كرداسة.

بدأت الجولة بإدارة أوسيم، حيث تم تفقد مبنى الخدمات والأنشطة الذي يُعد جزءًا من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية للمديرية، ويهدف إلى توفير خدمات متعددة للنشء والشباب.

وفي إدارة كرداسة، شملت الجولة زيارة مركز شباب المعتمدية وبني مجدول، وذلك في إطار المرحلة الثانية من المشروع، والتي تركز على استكمال أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية.

أكد الدكتور محمود الصبروط أن الخطة الاستثمارية تسير وفقًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمتابعة المشروعات والوقوف على الوضع الراهن بها ولتذليل كافة العقبات ودراسة فرص الإستثمار المتاحة داخل مراكز الشباب لتشمل خطة التطوير تعديل وتغيير شامل في البنيه التحتيه لمراكز الشباب بالإتجاه نحو الاستثمار الرياضي وذلك لتعظيم موارد مراكز الشباب وتنميه قدراته الاقتصادية للإنفاق على الأنشطة بصورة شاملة

وأشار الصبروط إلى أن هذه المشروعات تسعى لخلق بيئة متكاملة تدعم الأنشطة الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ولاستيعاب طاقات الشباب ،وتعزيز دور مراكز الشباب كمحور أساسي لتنمية المجتمع المحلي .

تجدر الإشارة أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة جاري الإعداد لكراسات الشروط لطرحها والتي سوف تُدر عوائد ضخمة على المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة كما تعظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يصب بمصلحة النشء والشباب وهذا ما تسعى له وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.