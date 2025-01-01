قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: الشبورة المائية ونشاط الرياح يسيطران على الأجواء
إعلامية أمام الجنايات .. القصة الكاملة لقضية الاتجار بمخدر الـ GHP
إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين
أبرز تصريحات رئيس الحكومة اليوم .. إنفوجراف
البابا تواضروس يلتقي إدارة مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية لبحث تطوير الخدمة الطبية
موعد شهر رمضان فلكيًا .. كم يوم متبقٍ على حلول الأيام المباركة
في لجان الامتحانات| شاهد كيف استقبل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام الجديد؟
"لو مسئول عن الإعلام".. مطلب جريء لـ حسام موافي على الهواء |فيديو
اخيراً زيزو داخل الزمالك| ما علاقة الخطيب؟.. وأزمات تنتظر القلعة البيضاء
بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة
حسام موافي يوجه نصيحة للأمهات لتشجيع الأطفال على الصلاة .. فيديو
مدبولي يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران
×

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال الإختبارات التجريبية لغرفة المحولات الكهربائية الخاصة بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس. 

ويأتى ذلك في إطار سعي محافظة الجيزة نحو تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي للقري المحرومة .

واعلن محافظ الجيزة عن إنتهاء الأعمال وجاهزية المحطة للعمل والتشغيل التجريبي للإنضمام لشبكة خدمات مرفق الصرف الصحى بمركز ومدينة أبو النمرس قريباً . 

جاء ذلك خلال مرور المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق المدينة والتى أشار خلالها إلى أن المحطة من المقرر أن تخدم قرى ( المنوات، ميت شماس، ميت قادوس) بقدرة ٥٠ الف م٣/يوم من خلال رفع ناتج الصرف لمحطة المعالجة الرئيسية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنيل شيحة والتى تخدم قرى ( منيل شيحة، طموه، عرب منيل شيحة، عرب التل) بقدرة ٤٥ الف م٣ / يوم . 

تفقد المحافظ غرف المحولات والعمرة، موجها مسؤلى الصرف الصحى بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء للإنتهاء من توصيل خط الكهرباء الخاص بالمحطة وإنهاء الأعمال الفنية الخاصة به لتحقيق الاستفادة من المحطة . 

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و زينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة قرية المنوات مركز ومدينة أبو النمرس رفع الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

في أول أيام 2025 .. أسعار الذهب بالسعودية والإمارات

أرشيفية

تثبيت سعر الفائدة في جنوب السودان عند 15%

أسعار الذهب في مصر اليوم

اشتري الآن.. أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين

ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام

بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة

احمد رفعت
احمد رفعت
احمد رفعت

خلطة مميزة.. طريقة مختلفة لعمل القرنبيط المقلي

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

مخلل اللفت
مخلل اللفت
مخلل اللفت

فيديو

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد