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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
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يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.86 جنيه في بنك قطر الوطني.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك نكست:

50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.


المتلاعبون بالعُملات الأجنبية

يلاحق رجال الأمن بوزارة الداخلية، الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

 

الدولار سعر صرف الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي

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