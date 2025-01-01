"الدنيا سهلة ومحدش يصعبها".. أبرز ما تعلمه مصطفى عناب من الفنانة يسرا

كشف مطرب المهرجانات مصطفى عناب الشهير بعنبة بعد تغيير اسمه، عن الدروس التي تعلمها من النجمة يسرا، حيث أشار إلى أن “الدنيا سهلة ومحدش يصعبها”، مؤكدًا أن من يصعب الحياة عادة ما يكون لديه مشاكل نفسية.

وأضاف عناب في لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة “CBC”: “يسرا سهلت عليا كل حاجة”.

وتابع عناب قائلاً إنه تعلم من يسرا أيضًا أنه مهما كانت الظروف صعبة أو مرهقة، يجب أن يواصل العمل، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون حاضرة في التصوير ولا تعتذر أبدًا.

كشف مطرب المهرجانات مصطفى عنبة عن بداياته في الغناء، حيث أشار إلى أنه بدأ الغناء في فترة دراسته بالإعدادية بطريقة غير قانونية، وذلك أثناء الحصص التي يغيب فيها المدرسون.

وفي لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة “CBC”، قال عنبة: “كنت أغني في الحصص الفارغة، وكان إذا اكتشف مسؤول المدرسة وجودنا نغني، كان يسأل الطلاب ولا يجيب أحد، وفي النهاية كنا نتعرض للضرب جميعًا”.

وأضاف عنبة أنه كان يسعى لتحقيق حلمه في الغناء حتى في أصعب الظروف، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها في تلك الفترة.