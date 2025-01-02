الحكومة: لا تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لن يكون هناك أي تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي خلال تشغيلها داخل مصر.

جاء ذلك في تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صادر من مجلس الوزراء حول أبرز الأسئلة الشائعة عن نظام التسجيل الجديد للتليفون المحمول الجديد.

وكشفت الوزارة، في التقرير، عن ورود بعض الاستفسارات من بعض العملاء بخصوص استخدام تطبيق "هاتفي" والاستعلام عن الجهاز المفعل من قبل، حيث وجد أنه يستحق بعض الرسوم وأنه غير مسجل على المنظومة .. مشيرة إلى أنه بشأن الأجهزة التي تحتوي أكثر من رقم تعريفي وبالأخص شركه "أبل" فإنه جاري العمل مع الشركة لحل المشكلة خلال أسبوع.

وبالسؤال عن الأجهزة العاملة حاليا في مصر والمفعلة قبل بدء التطبيق الإجراءات ما موقفها، أوضح التقرير أن التسجيل لن يكون مطلوبا للأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة، حيث أن الإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، وحيث أن نطاق تطبيق الإجراءات الجديدة هو أجهزه التليفون المحمولة التي يتم تشغيلها لأول مره داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.

وحول تطبيق الإجراءات الجديدة وهل تتم على أي جهاز متصل بشريحة، أشار التقرير إلى أنه لن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزه الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت أو أجهزة الحاسب المحمول.

وبالسؤال عن كيفية التأكد من أن الجهاز مسجل بالفعل، أوضح التقرير أنه يمكن التأكد من خلال استخدام الرقم التعريفي الخاص بالجهاز IMEI المكون من 15 رقما على تطبيق تليفوني عن طريق خدمة الاستعلام.

تطبيق تليفوني

وحول ماهية الخدمات والخواص التي يقدمها تطبيق تليفوني، لفت التقرير إلى أن الخدمة الأولى هي خدمة الاستعلام عن أي جهاز تليفون قبل شرائه وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجل بالفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمة الرسوم المطلوبة السداد، أما الخدمة الثانية، فهي خدمة التسجيل والسداد ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.

وعن كيفية معرفة الرقم التعريفي IMEI، أوضح التقرير أنه يمكن عن طريق الكود#06# *أو من خلال قائمه الإعدادات بحسب نوع جهازك أو من خلال المسح الضوئي للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول على التطبيق.

وحول تسجيل جهاز جديد يدعم أكثر من شريحة أو رقم تعريفيIMEI ،هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية، أظهر التقرير أنه يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنظام الجهاز لإتمام عملية التسجيل حتى تستطيع استخدام كافه الشرائح الخاصة بالجهاز.

وعن سؤال "هل توجد إعفاءات أو مهلة للمستخدمين في سداد الرسوم؟"، أجاب التقرير أن الحالة التي يتم فيها الإعفاء من تطبيق هذه الإجراءات هي حالات الأجانب القادمين لمصر بأجهزة محمول مفعلة بها شرائح غير مصرية أيا كان مدة إقامتهم داخل البلاد، كما توجد مهله لسداد الرسوم مدتها 90 يوما من تاريخ تفعيل الجهاز على شريحه مصريه داخل مصر سواء للمصريين أو الأجانب.

وعن المهلة المسموح بها سداد الرسوم عن الأجهزة غير المسجلة قبل إيقاف الجهاز، بين التقرير أنه يمكن السداد في غضون 90 يوما من تشغيل الجهاز لأول مره داخل مصر بشريحه مصرية من أي شركه محمول.

وبالسؤال عن إمكانية استخدام الأجهزة بعد انقطاع المهلة المحددة، نوه بأنه لن تتمكن من استخدام الجهاز في إجراء مكالمات المحمول أو الاتصال بالإنترنت المحمول على شبكات أيا من الشركات العاملة في مصر لحين توفيق الأوضاع بتمام التسجيل والدفع ،ولن تتأثر باقي خواص الجهاز غير المرتبطة بشبكه الهاتف المحمول، كما لن يتأثر الاتصال بشبكه الواي فاي في جميع الأحوال لا تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المستخدم عند شراء تليفون جديد، أكد التقرير أنه يجب على المستخدم التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز جديد على أن يكون مسجل بهذا الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم IMEI.

كما ينصح باستخدام تطبيق التليفون للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفه موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.