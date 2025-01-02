وزيرة البيئة: تحركات مكثفة من الحكومة لتعزيز الاستثمار الأخضر

شهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من الحكومة لتعزيز الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت إرسال عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات التي تساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة النظيفة،

كما شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

إنتاج وقود الطائرات المستدام

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه في خطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني، أعلنت الشركة المصرية للبتروكيماويات عن دراسة جدوى فنية ومالية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، الذي يعد بديلا صديفا للبيئة لوقود الطائرات التقليدي.

وأولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالاقتصاد الدائري، وتم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر واجهت تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها الخضراء، وتعاونت الحكومة مع الشركاء الدوليين بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع المستثمرين لبحث سبل تسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل.