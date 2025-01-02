دعاء اليوم الثاني من رجب.. بـ6 كلمات يجبرك الله بطريقة يتعجب لها الخلق

لاشك أن أهمية دعاء اليوم الثاني من شهر رجب تنبع من أمرين أولها أنه لا يرد القضاء ويدفع البلاء إلا الدعاء ، وثانيهما شهر رجب وهو من الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، وهو ما يجعل دعاء اليوم الثاني من شهر رجب طاقة قدر وفاتحة الخير وحُسن الظن بالله تعالى، ولا يمكن لعاقل تفويته أو الاستهانة به ، وإنما ينبغي اغتنام دعاء اليوم الثاني من شهر رجب بأول لحظات اليوم، لعله يحمل لنا لطف الله عز وجل ورضاه عنا ويجعل يومنا أجمل من كل ما مضى من العمر.
دعاء اليوم الثاني من شهر رجب
1. في دعاء اليوم الثاني من شهر رجب اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.
2. اللهم اجعل بداية هذا اليوم سعادة و ونهايته خير.
3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.
4. يا رب في اليوم الثاني من شهر رجب أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
6. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .
7. اللهم بداية للأيام الجميلة.
8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.
15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.
16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.
دعاء اليوم 2 رجب
- اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
- اللهم إنك عفو كريم اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.
- اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار.
- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
- إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
- ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ السعادة ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.
- يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
- اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
- اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.
- اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.
- ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.
- اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.
- اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
- اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.
- يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.
- اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
- اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.
- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
- اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.
- اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.