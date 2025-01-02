دعاء اليوم الثاني من رجب.. بـ6 كلمات يجبرك الله بطريقة يتعجب لها الخلق

لاشك أن أهمية دعاء اليوم الثاني من شهر رجب تنبع من أمرين أولها أنه لا يرد القضاء ويدفع البلاء إلا الدعاء ، وثانيهما شهر رجب وهو من الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، وهو ما يجعل دعاء اليوم الثاني من شهر رجب طاقة قدر وفاتحة الخير وحُسن الظن بالله تعالى، ولا يمكن لعاقل تفويته أو الاستهانة به ، وإنما ينبغي اغتنام دعاء اليوم الثاني من شهر رجب بأول لحظات اليوم، لعله يحمل لنا لطف الله عز وجل ورضاه عنا ويجعل يومنا أجمل من كل ما مضى من العمر.

دعاء اليوم الثاني من شهر رجب

1. في دعاء اليوم الثاني من شهر رجب اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.

2. اللهم اجعل بداية هذا اليوم سعادة و ونهايته خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في اليوم الثاني من شهر رجب أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

دعاء اليوم 2 رجب