كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

تصدر لاعب الاهلي السابق أحم عبد القادر محركات البحث جوجل بعد اطلاقه عدة تصريحات حول انتقاله لنادي الزمالك وعلاقته بالمدير الفني للنادي الأهلي كولر من خلال لقائه على قناة إم بي سي مصر

كشف أحمد عبدالقادر، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، عن تفاصيل علاقته مع السويسري مارسيلكولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "لا يوجد أي تواصل بيني وبيني كولر، أو أي مسؤول في النادي الأهلي في الفترة الحالية".

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