حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهداف خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل.

وجددت الحركة في بيان لها دعوتها لجماهير الامة وأحرار العالم، للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيانها "إن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته، وتخلّيه عن دوره في العمل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً، وصمة عار لن تُمحى، وإخفاق أخلاقي مدوٍّ لن يغفره التاريخ، واستسلام مُذِلّ لشرذمة من مجرمي الحرب الصهاينة، يرتكبون أبشع الجرائم بغطاء من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها.