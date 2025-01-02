حماة الوطن بمطروح: موافقة وزير الشباب والرياضة على إنشاء ناد للفروسية والرماية

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان ، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي انشاء نادي للفروسية والرماية علي أرض المحافظة لخدمة قطاع كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة ، بناء علي الطلب المقدم من حزب حماة الوطن .

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، انه تم عرض طلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بانشاء نادي للفروسية والرماية علي أرض المحافظة خلال زيارته لمطروح اليوم الخميس وغدا الجمعة والذى وافق عبى إنشائه.

وقدم الشكر علي دعمه للرياضة والرياضيين للمحافظات الحدودية .

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضعت الرياضة المصرية في الأولوية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها تمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، من خلال بناء الإنسان المصري وخرج ابطال في جيمع الالعاب الرياضية بعد دعم الدولة لهم .

وأوضح النائب عيسي أبو تمر ان الدولة قدمت لمطروح دعما كبيرا للرياضة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة ، والذي تمثل في تطوير وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات ، وتأهيل لاعبي مطروح للمنافسات على مختلف المستويات المحلية ، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية بمراكز المحافظة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح لافتتاح مسجد واضحة بنت علي بن جابر آلحنزاب ( الغفران سابقا) بشارع علم الروم بمرسي مطروح بعد إحلاله وتجديده فى اطار استمرار الافتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والنائب حسن ابو قديرة و الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات بأوقاف مطروح وجمع من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح.



أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد بني على مساحة ٥٠٠ م ٢ مكون من الدور الأرضي بمساحة المسجد كمصلى للسيدات وبه مئذنة بارتفاع ٣٥ متراً وقبة ١٤مترا ،وبلغت تكلفة احلاله وتجديد المسجد ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه تقريباً.

