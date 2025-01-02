قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. انفجارات ضخمة تضرب منطقة عسكرية في دمشق
التمريض: "المسئولية الطبية" خطوة جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية
قصف إسرائيلي.. الدفاع المدني الفلسطيني: لم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في غزة
الصور الأولى لاستعدادات مي فاروق ومحمد العمروسي لحفل زفافهما
مصرع 4 عناصر.. الداخلية تعلن عن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة
الكيلو بـ 60 جنيه .. سر ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق | وهذا موعد انخفاضه
إعلامي يكشف موقف الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد
حقيقة توقف واتساب عن العمل على بعض الهواتف
الأوقاف: إيفاد ١١ إماما وقارئا لإحياء ليالي رمضان المبارك في الخارج
وفاة مدرب المنصورة في مباراة طلخا بدوري القسم الثالث
اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ولافيينا بكأس مصر
الوطن الأزرق 2025 .. تركيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في بحر إيجه والمتوسط ​​
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حماة الوطن بمطروح: موافقة وزير الشباب والرياضة على إنشاء ناد للفروسية والرماية

وزير الشباب خلال زيارته لمطروح
وزير الشباب خلال زيارته لمطروح
ايمن محمود
×

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان ، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي انشاء نادي للفروسية والرماية علي أرض المحافظة لخدمة قطاع كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة ، بناء علي الطلب المقدم من حزب حماة الوطن .

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، انه تم عرض طلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بانشاء نادي للفروسية والرماية علي أرض المحافظة خلال زيارته لمطروح اليوم الخميس وغدا الجمعة والذى وافق عبى إنشائه.

وقدم الشكر  علي دعمه للرياضة والرياضيين للمحافظات الحدودية .

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضعت الرياضة المصرية في الأولوية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها تمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، من خلال بناء الإنسان المصري وخرج ابطال في جيمع الالعاب الرياضية بعد دعم الدولة لهم .

وأوضح النائب عيسي أبو تمر ان الدولة قدمت لمطروح دعما كبيرا للرياضة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة ، والذي تمثل في تطوير وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات ، وتأهيل لاعبي مطروح للمنافسات على مختلف المستويات المحلية ، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية بمراكز المحافظة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أناب اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح لافتتاح مسجد واضحة بنت علي بن جابر آلحنزاب ( الغفران سابقا) بشارع علم الروم بمرسي مطروح بعد إحلاله وتجديده فى اطار استمرار الافتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى بحضور  المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد  والنائب حسن ابو قديرة و الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات بأوقاف مطروح وجمع من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح.


أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد بني على مساحة  ٥٠٠ م ٢ مكون من الدور الأرضي  بمساحة المسجد كمصلى للسيدات وبه مئذنة بارتفاع ٣٥ متراً وقبة ١٤مترا ،وبلغت تكلفة احلاله  وتجديد المسجد ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه تقريباً.
 

مطروح وزير الشباب اخبار المحافظات محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

فرص عمل

15000 جنيه شهريا.. فرص عمل ذهبية للشباب| تفاصيل

امتحانات نصف العام

بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس .. وتحذيرات عاجلة للطلاب

بالصور

ناقد موضة يحرج نيكول سابا بسبب فستانها في رأس السنة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

عصرية.. نسرين طافش تستعرض إطلالاتها في 2024

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

بتكلفة 300 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق أبو حاكم - بني هلال بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد عددا من كليات الجامعة ويطمئن علي سير الامتحانات

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

فيديو

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد الموبايلات.. موقف الساعات الذكية والتابات من الرسوم الجمركية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد