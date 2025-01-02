وسام أبو علي يوجه رسالة لـ علي معلول | ماذا قال؟

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي صورة تجمعه بزميله بالفريق اللاعب التونسي علي معلول، عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه أبو علي رسالة للاعب علي معلول بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “عام سعيد يا أسطورة”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ملعب المباراة

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس بـ 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة واحدة.