سانتا كلوز وهدايا.. مطار شرم الشيخ يحتفل بالعام الجديد مع المسافرين| صور

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، فعاليات مميزة بمناسبة استقبال العام الجديد، وسط أجواء مليئة بالفرح والاحتفال.

تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، أقام المطار احتفالاً خاصًا شارك فيه الركاب القادمون والمغادرون من مختلف الجنسيات.

وتزينت صالات المطار بزينة العام الجديد والأضواء المبهجة، مما أضفى طابعًا احتفاليًا استثنائيًا، وكان سانتا كلوز الشخصية الأبرز في الاحتفال، حيث تجول بين الركاب لالتقاط الصور التذكارية معهم ونشر البهجة.

توزيع الهدايا التذكارية على الركاب

لم يقتصر الحدث على الزينة فقط، بل تم توزيع الهدايا التذكارية على الركاب، والتي تضمنت منتجات محلية وشعارات تعكس الطابع الثقافي المصري. كما تم تقديم العروض الموسيقية التقليدية وأغاني العام الجديد لإضفاء أجواء من البهجه والتفاؤل.

وتأتى هذه الفعالية في إطار الترحاب بالسياح و زائرى المطار ، خاصة وأن مدينه شرم الشيخ تعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم.

وقد لاقى الاحتفال إعجاب الركاب الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفته الجميله ، وشاركوا لحظاتهم السعيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز مدينه " شرم الشيخ " مدينه السلام كوجهة سياحية رائدة تحتضن ضيوفها من القادمين والمسافرين عبر مطار شرم الشيخ الدولى بأجواء من الحب والسلام.