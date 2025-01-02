اِعرف حقك في الإجازات المرضية والسنوية 2025 بالقانون

شهد عام 2025 تساؤل عدد كبير من الموظفين عن حقوقهم في الإجازات المرضية والسنوية طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي نظم حق العامل في القطاع الخاص في الحصول على الإجازات المرضية والسنوية.

وفى هذا الصدد، يقدم موقع صدى البلد تفاصيل حقوق الموظفين في الاجازات المرضية والسنوية 2025 فيما يلي:

حقوق الموظفين في الإجازات المرضية والسنوية