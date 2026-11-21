وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بوضع آليه واضحة للزراعة والري وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع، لضمان استمرار نموها وتحقيق أهداف المبادرة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن التوسع في زراعة النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بمبادرة “اتحضر للاخضر” وحملة “100 مليون شجرة” بالجيزة، وذلك عن طريق خطة علمية مدروسة واختيار أنواع النباتات المزهرة والشجيرات التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر من الاستفادة البيئة والجمالية.

على الجانب الآخر، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن مبادرة “اتحضر للأخضر” وحملة “100 مليون شجرة” تم تنفيذها في زراعة ميدان أبو المعاطي حي العجوزة بطريقة جمالية وتنسيق حضاري، بحضور المهندس إبراهيم حسني، مدير حدائق العجوزة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق أحياء الجيزة.