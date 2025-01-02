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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

لإعمار مدينة سلام مصر.. خطوط ميني باص من بورسعيد لشرق التفريعة

فى خطوة لإعمار سلام مصر خطوط ميني باص من بورسعيد لشرق التفريعة
فى خطوة لإعمار سلام مصر خطوط ميني باص من بورسعيد لشرق التفريعة
محمد الغزاوى
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أعلنت محافظة بورسعيد بأن مشروع النقل الداخلي سيقوم بتشغيل سيارات للعمل على خط ( بورسعيد - سلام مصر ) شرق بورسعيد لنقل الأهالي والسكان العاملين من محافظة بورسعيد إلى مدينة سلام مصر شرق بورسعيد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتيسير على المواطنين في حركة الانتقال من مدينة بورسعيد لمدينة سلام مصر . 

وتشمل الحركة الجديدة ١ ميني باص للقيام من بورسعيد ٦ صباحا والعودة من مساكن سلام مصر ٨ صباحا وآخر للقيام من بورسعيد ٨ صباحا و العودة من مساكن سلام مصر ٢ ظهرا و ميني باص للقيام من بورسعيد ٥ مساءا والعودة من مساكن سلام مصر ١٠ مساء.

واوضحت محافظة بورسعيد ان يتم سداد قيمة مقابل تشغيل السيارات من محافظة بورسعيد لمشروع النقل الداخلي دعما من محافظة بورسعيد لأهالي و سكان المحافظة القاطنين بهذه المنطقة العمرانية الجديدة التي تعتبر تطويرها من أولويات الدولة بقيادة معالي رئيس الجمهورية.

بورسعيد سلام مصر بورسعيد الجديدة

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