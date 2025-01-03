تبدأ من 52 ألف ريال.. كيا بيجاس 2025 الأرخص في السوق السعودي| صور

يضم السوق السعودي عدد كبير من طرازات كيا الكورية الجنوبية، والتي تتنوع بين تصميم السيدان أو الهاشتباك والسيارات الرياضية، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وأيضا عامل السعر، وتعد السيارة بيجاس موديل 2025 هي أرخص سيارة تقدمها كيا هناك، حيث تبدأ أسعارها من 52 ألف ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة كيا بيجاس 2025

زودت السيارة كيا بيجاس 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانا و132 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وتقنية الجر الأمامي.

كيا بيجاس 2025

تتسارع السيارة كيا بيجاس 2025 مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا بيجاس 2025

تجهيزات السيارة كيا بيجاس 2025

تحتوي السيارة كيا بيجاس 2025 على فرامل ABS و EBD، وسائد هوائية أمامية، كامير، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، بلوتوث، إضاءة LED، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة، مقصورة داخلية تتسع إلى 5 مقاعد، مع أبعاد خارجية تتضمن 4.300 م للطول الكلي، و1.700 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1.460 مم.

كيا بيجاس 2025

أسعار السيارة كيا بيجاس 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار السيارة كيا بيجاس 2025 من 52.887 ريال للفئة LX1، وبسعر يبلغ 53.101 ريال للفئة LX2، ويصل سعر الفئة عالية التجهيزات EX إلى 55.988 ريال سعودي.