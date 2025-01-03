سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025

بلغ أعلي أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025.

وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك " أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني"

وشهدت أسعار الدولار استقرارا بالتزامن مع تعطل الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة، لبدء العطلة الرسمية الأسبوعية المقررة للبنوك احتي مساء غدا السبت.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك بعد عودته للعمل من إجازة نهاية السنة المالية بالجهاز المصرفي أمس الأول " الأربعاء"

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي وفقا لآخر يوم عمل، مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع .

أقل سعر

سجل أقل دولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية نحو 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات و HSBC".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

متوسط السعر

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.73جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع " نكست، سايب"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

ثاني أعلي سعر

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و 50.88جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري الخليجي، مصر أبوظبي الاسلامي".

استثمارات جديدة

قبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة بقيمة 62.706 مليار جنيه بما يعادل 1.233 مليار دولار لدعم احتياجات الخزانة العامة للدولة.

وفقا لتقارير حكومية فإن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرون للاستثمارات المذكورة تبلغ 133 طلبا؛ شملت أجلي 182 و 364 يوما في عطاءات أعلنها البنك المركزي المصري .

133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري

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وذكر البنك المركزي المصري أن جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بلغت نحو 7.092 مليار جنيه بإجمالي طلبات مقدمة تبلغ 35 طلبا بسعر فائدة متوسطة تبلغ 26.23% و أعلي سعر بنسبة 26.241% وأقل سعر بنسبة 26%

وبلغت استثمارات أجل 182 يوما نحو 55.614 مليار جنيه تضمنت 98 طلبا للاستثمار بسعر فائدة متوسطة تبلغ 29.783% وأعلي سعر بنسبة 29.861% وأقل سعر بنسبة 29.4%.

وبلغت جملة الاستثمارات المقدمة من المستثمرين نحو 300.06 مليار جنيه بما يعادل 5.9 مليار دولار، شملت 600 طلبا مقدما من المستثمرين للاكتتاب.

وتبلغ جملة الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يوما نحو 34.09 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا للاستثمار بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.576% و أقل سعر فائدة نسبتها 26% و أعلي سعر بنسبة 32%.

وتقدر الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 182 يوما نحو 265.97 مليار جنيه تضمنت 532 طلبا للاستثمار بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% وأعلي سعر بنسبة 33.01% وأقل سعر بنسبة 29.4%.