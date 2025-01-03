عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية

قال عادل طعيمة لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يرغب في تواجد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رفقة المارد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف عادل طعيمة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية، تواجده سيكون رائع ومواجهته لميسي سيتحدث عنها العالم".

وأردف لاعب الأهلي السابق: "شباب بلوزداد يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ومن وجهة نظري كولر لن يغير طريقة لعبه وسيكون هناك مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الجزائري".

وأكمل: "الأهلي قادر على امتصاص حماس لاعبي وجماهير بلوزداد في المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لديه 7 مباريات في الشهر الجاري لذلك الكلام على الراحلين في الوقت الحالي خاطئ، وأنا لا أؤيد إبرام صفقات قبل كأس العالم مباشرةً للحفاظ على عامل الانسجام في الفريق".