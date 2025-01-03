رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي

أكد رمضان السيد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل أكرم توفيق، عن القلعة الحمراء سيكون خسارة كبيرة للفريق في الفترة القادمة.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أكرم توفيق من اللاعيبه الرجاله ويؤدي بروح عالية مع الأهلي، ورحيله سيكون خسارة كبيرة خاصة وأنه لاعب مقاتل وجوكر يشارك في عدة مراكز".

وتابع: "اللاعبون الذين رحلوا عن الأهلي في الفترة الأخيرة للخليج خسروا فنيًا، وجماهيريًا، وأكرم توفيق سيخسر في حالة رحيله عن الأهلي مجانًا، والنادي لا يخسر".

وواصل: "محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، وأليو ديانج، رحلوا من خلال النادي، وطريقة رحيلهم تختلف عن تفكير أكرم في الرحيل وستتأثر علاقته بالجماهير وإدارة النادي، لأن الأهلي لم يؤثر مع اللاعب في جميع المواقف التي تعرض لها ومنها علاجه".

وأتم لاعب الأهلي السابق: "الأهلي يحتاج لأكرم توفيق، ورحيله سيكون خطوة سيئة للاعب، والنادي سيعوضه ويجب عن الإدارة أن تقوم بتجديد عقود اللاعبين قبل نهايتها بموسمين".