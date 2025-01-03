قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو
الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران
أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
مخبياه بالإيموجي.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سعر الجنيه الذهب اليوم 3-1-2025
سقوط 24 قتـ.ـيلا في معارك بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم

بشير التابعي
بشير التابعي
يمنى عبد الظاهر
×

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تحقيق الفوز أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "كولر في الأهلي يفعل ما يشاء ولا يتم حسابه من قبل الإدارة، وأداء الأهلي متراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ".

وتابع: "الأهلي سيقدم أداء مميز أمام شباب بلوزداد، وأتوقع أن يتعادل، وسيعود للدوري مرة أخري منتشي، خاصة وأنه عندم يتعثر في البطولة المحلية ويكون مرتبط بمباراة إفريقيا، يحقق الفوز ويعود أقوي".

وأضاف: "الأهلي عندما يمر بأوقات عصيبة يمر منها ويعود أقوي، وفي حالة الخسارة من شباب بلوزداد القيامة ستقوم".

وأردف: "الأهلي سيتعاقد مع لاعبين في يناير، بسبب غضب الجماهير".

وعن مباراة الزمالك والمصري، قال:" المباراة صعبة، والمصري قد يحقق الفوز على الزمالك، والمباراة ستكون حياة أو موت للفريق البورسعيدي".

وأردف: "إدارة الزمالك لن تتعاقد مع لاعب مثل الجزيري، أو لاعب أفضل منه".

وعن تصريح أحمد سليمان بأن الكونفدرالية أقوي من دروي الأبطال قال:" لا اتفق معه في ذلك واحترم وجهة نظره".

بشير التابعي كولر مواجهة شباب بلوزداد الاهلي دوري أبطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

ترشيحاتنا

ارشيفية

يكبرها بـ40عاما.. صدمة أب ضبط ابنته بين أحضان مدرسها المسن

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بأسيوط

سيارة اسعاف

قرار من النيابة بشأن وفاة طفل في المعادي

بالصور

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد