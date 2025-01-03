قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 3-1-2025
زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا
سعر الذهب اليوم 3-1-2025
فلايت رادار: تتبعنا 80 مليون طائرة في الأجواء خلال 2024
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو
الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران
أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في قائمة الأجانب نهاية الموسم

أحمد بلال
أحمد بلال
يمنى عبد الظاهر
×

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قادر على تحقيق الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" مباراة الاتحاد السكندري شهدت أخطاء تحكيمية فجه، بعد عدم احستاب ركله جزاء وطرد لاعب زعيم الثغر".

وتابع: "فريق شباب بلوزداد، لا يستطيع لعب 90 دقيقة بنفس الأداء، وأقلق من فريق مثل أورلاندو، الذي يقدم أداء جيد ويمتلك لاعبين مميزين".

وأوضح:" في حالة الخسارة من شباب بلوزداد، الأهلي سيكون في موقف صعب، والأهلي سيعاني من أزمة في الفترة القادمة في قائمة الأجانب في حالة عدم رحيل بيرسي تاو، بسبب ضم لاعب أجنبي في يناير، وعودة أليو ديانج نهاية الموسم".

وأكمل: "محمد ربيعة مدافع سموحة، يصلح للعب للنادي الأهلي، وأتوقع فوز الفريق أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا".

وعن مباراة الزمالك والمصري قال: "المصري رغم فوزه في الدوري على الزمالك وبيراميدز، كان يقدم أداء سيئ، ولكنه قدم أداء جيد أمام الأهلي رغم خسارته، وأتوقع فوز الزمالك".

أحمد بلال نهاية الموسم كولر مواجهة شباب بلوزداد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

وظائف السكة الحديد الجديدة 2025

عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025

السجل التجاري

كيفية استخراج السجل التجاري.. دليل مبسط لخدمة رواد الأعمال

اسعار الدواجن

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

بالصور

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد