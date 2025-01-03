أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في قائمة الأجانب نهاية الموسم

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قادر على تحقيق الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مباراة الاتحاد السكندري شهدت أخطاء تحكيمية فجه، بعد عدم احستاب ركله جزاء وطرد لاعب زعيم الثغر".

وتابع: "فريق شباب بلوزداد، لا يستطيع لعب 90 دقيقة بنفس الأداء، وأقلق من فريق مثل أورلاندو، الذي يقدم أداء جيد ويمتلك لاعبين مميزين".

وأوضح:" في حالة الخسارة من شباب بلوزداد، الأهلي سيكون في موقف صعب، والأهلي سيعاني من أزمة في الفترة القادمة في قائمة الأجانب في حالة عدم رحيل بيرسي تاو، بسبب ضم لاعب أجنبي في يناير، وعودة أليو ديانج نهاية الموسم".

وأكمل: "محمد ربيعة مدافع سموحة، يصلح للعب للنادي الأهلي، وأتوقع فوز الفريق أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا".

وعن مباراة الزمالك والمصري قال: "المصري رغم فوزه في الدوري على الزمالك وبيراميدز، كان يقدم أداء سيئ، ولكنه قدم أداء جيد أمام الأهلي رغم خسارته، وأتوقع فوز الزمالك".