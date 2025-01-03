موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة القدم والكاميرون بتصفيات المونديال

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) أن يكون الـ12 من يناير الجاري موعدا لمباراة منتخب مصر لناشئات كرة القدم تحت 17 سنة أمام نظيره الكاميروني بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "المغرب 2025".

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني على ملعب الدفاع الجوي بمباراة الذهاب، ويوم 18 من نفس الشهر بالكاميرون بمباراة العودة، على أن يواجه الفائز في هذه المباراة، الفائز من مباراة زيمبابوى وإثيوبيا، وذلك بالجولة الثانية بالتصفيات.

وتقام البطولة بالمغرب خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 24 دولة، لأول مرة، بعد إقامتها عام 2023 بمشاركة 16 دولة فقط.