مخبياه بالإيموجي.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

كشفت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن زواجها رسميًا، للمرة الخامسة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بمعرفة شخصية زوجها الحالى.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برفقة زوجها، وحرصت على وضع إيموجي ليخفى ملامح وجهه لعدم تحديد شخصيته.

وأكدت ياسمين الخطيب، في منشور عبر حساباتها الرسمية، أن زوجها ليس متزوجًا من أخرى كما أشاع البعض، وأن زواجهما ليس سريًا.

وأضافت أن عدم الكشف عن صور زوجها كان بناءً على رغبته الشخصية، مشيرةً إلى أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ويشعر بالانزعاج من الصخب المصاحب للحياة العامة.

واختتمت ياسمين الخطيب حديثها بالتأكيد على احترامها لهذه الرغبة، مشددةً على أن قرار إخفاء صورة زوجها يأتي من منطلق احترام خصوصيته.

وكانت كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن زواجها للمرة الخامسة.

وشاركت ياسمين الخطيب جمهورها صور للعريس مع اخفاء وجهه.

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من أحد القضاة ثم انفصلت بعد 6 سنوات زواج.

والزيجة الثانية كانت من قاضِ واستمر زواجهما 3 سنوات.

والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.