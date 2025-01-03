أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرارها بسحب مستحضر «Co-dilatrol tablet» من الصيدليات، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الشركة المنتجة، والتي أكدت عدم مطابقة المستحضر للمواصفات القياسية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم.

دواء يستخدم لعلاج أمراض خطيرة

ويُعد المستحضر من الأدوية الأساسية التي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل عضلة القلب، إلى جانب دوره الفعّال في الوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى الحد من مشكلات الكلى.

سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

تحذيرات من الشراء عبر مصادر غير موثوقة

شدّدت الهيئة على ضرورة التزام المواطنين بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، وتجنب الحصول على المستحضرات الدوائية من مواقع التواصل الاجتماعي أو منافذ غير معروفة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

مخاطر محتملة

وأكدت الهيئة أن استخدام الدواء المسحوب قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، تشمل:

تأثيرات ضارة على القلب.

أضرار مباشرة على الكلى والجهاز الهضمي.

احتمالية التعرض لمضاعفات قد تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.

إجراءات وقائية للمواطنين

طالبت هيئة الدواء المرضى الذين استخدموا المستحضر بالتوجه فورًا إلى الطبيب أو الصيدلي للحصول على النصيحة الطبية المناسبة، كما دعت إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لضمان سلامة استخدام الأدوية والتعامل مع أي مستجدات طبية.

رسالة تطمين ومتابعة مستمرة

يأتي هذا القرار في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مراقبة السوق الدوائي بدقة، وضمان توفير منتجات آمنة وفعّالة تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب دواء شهير من الصيدليات، مؤكدة التزامها بحماية صحة المواطنين وضبط سوق الأدوية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة في مصر.

دواء "Tussinore syrup" خارج الأسواق

أوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ قرار بسحب ووقف تداول دواء "Tussinore syrup"، المستخدم كطارد للبلغم ومخفف للسعال الناتج عن نزلات البرد والإنفلونزا. جاء قرار السحب بعد اكتشاف أن التشغيلة المحددة من المستحضر غير مطابقة للمعايير المقررة من قِبَل معامل هيئة الدواء.

وأكدت الهيئة أن قرار السحب يخص التشغيلات المشار إليها في المنشور فقط، ولا يشمل جميع التشغيلات أو الدواء بشكل عام، مما يضمن عدم إثارة القلق بين المواطنين حول الأدوية السليمة.

خطوات التعامل مع الأدوية المسحوبة

طالبت الهيئة المواطنين بضرورة التحقق من أي عبوة دواء لديهم في حال وجود شكوك، وذلك عن طريق الرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل عبر الخط الساخن المخصص للهيئة.

أكدت هيئة الدواء أن قراراتها تستند إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان تداول أدوية آمنة وفعّالة للمواطنين، مشددة على أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المعتمدة لضمان السلامة.

دعت الهيئة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن للاستفسار عن أي مستحضر دوائي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية