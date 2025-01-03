قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو
الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران
أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
مخبياه بالإيموجي.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سعر الجنيه الذهب اليوم 3-1-2025
سقوط 24 قتـ.ـيلا في معارك بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
عبد العزيز جمال
×

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرارها بسحب مستحضر «Co-dilatrol tablet» من الصيدليات، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الشركة المنتجة، والتي أكدت عدم مطابقة المستحضر للمواصفات القياسية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم.

دواء يستخدم لعلاج أمراض خطيرة

ويُعد المستحضر من الأدوية الأساسية التي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل عضلة القلب، إلى جانب دوره الفعّال في الوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى الحد من مشكلات الكلى.

سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه 

تحذيرات من الشراء عبر مصادر غير موثوقة

شدّدت الهيئة على ضرورة التزام المواطنين بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، وتجنب الحصول على المستحضرات الدوائية من مواقع التواصل الاجتماعي أو منافذ غير معروفة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

مخاطر محتملة

وأكدت الهيئة أن استخدام الدواء المسحوب قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، تشمل:

  • تأثيرات ضارة على القلب.
  • أضرار مباشرة على الكلى والجهاز الهضمي.
  • احتمالية التعرض لمضاعفات قد تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.

إجراءات وقائية للمواطنين

طالبت هيئة الدواء المرضى الذين استخدموا المستحضر بالتوجه فورًا إلى الطبيب أو الصيدلي للحصول على النصيحة الطبية المناسبة، كما دعت إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لضمان سلامة استخدام الأدوية والتعامل مع أي مستجدات طبية.

رسالة تطمين ومتابعة مستمرة

يأتي هذا القرار في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مراقبة السوق الدوائي بدقة، وضمان توفير منتجات آمنة وفعّالة تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب دواء شهير من الصيدليات، مؤكدة التزامها بحماية صحة المواطنين وضبط سوق الأدوية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة في مصر.

دواء "Tussinore syrup" خارج الأسواق

أوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ قرار بسحب ووقف تداول دواء "Tussinore syrup"، المستخدم كطارد للبلغم ومخفف للسعال الناتج عن نزلات البرد والإنفلونزا. جاء قرار السحب بعد اكتشاف أن التشغيلة المحددة من المستحضر غير مطابقة للمعايير المقررة من قِبَل معامل هيئة الدواء.

وأكدت الهيئة أن قرار السحب يخص التشغيلات المشار إليها في المنشور فقط، ولا يشمل جميع التشغيلات أو الدواء بشكل عام، مما يضمن عدم إثارة القلق بين المواطنين حول الأدوية السليمة.

خطوات التعامل مع الأدوية المسحوبة

طالبت الهيئة المواطنين بضرورة التحقق من أي عبوة دواء لديهم في حال وجود شكوك، وذلك عن طريق الرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل عبر الخط الساخن المخصص للهيئة.

أكدت هيئة الدواء أن قراراتها تستند إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان تداول أدوية آمنة وفعّالة للمواطنين، مشددة على أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المعتمدة لضمان السلامة.

دعت الهيئة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن للاستفسار عن أي مستحضر دوائي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية

الصيدليات هيئة الدواء الدواء «Co dilatrol tablet»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

ترشيحاتنا

ارشيفية

يكبرها بـ40عاما.. صدمة أب ضبط ابنته بين أحضان مدرسها المسن

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بأسيوط

سيارة اسعاف

قرار من النيابة بشأن وفاة طفل في المعادي

بالصور

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد